سيئول: زورق كوري شمالي ينسحب بعد عبوره الحدود البحرية بين الكوريتين

قال مسؤولون عسكريون في كوريا الجنوبية إن زورقا كوريا شماليا انسحب بعد عبوره الحدود البحرية إلى المياه الكورية الجنوبية لملاحقة زورق ضال على ما يبدو.

وفي أول اختراق من هذا النوع منذ عام 2018، عبر زورق الدورية خط الحدود الشمالي، وهو الحدود البحرية الفعلية بين الكوريتين، في الساعة 9:49 صباحا أثناء تعقبه لسفينة أخرى اخترقت خط الحدود الشمالي أيضا قبل 15 دقيقة من ذلك، وفقا لهيئة الأركان المشتركة.

وتحرك القارب العسكري لمسافة كيلومتر واحد جنوب خط الحدود، لكنه غير مساره وعاد إلى المياه الشمالية بعد أن أطلقت سفينة حربية كورية جنوبية ثلاث طلقات تحذيرية باستخدام مدفع من عيار 40 مليمترا.

واحتجزت البحرية الكورية الجنوبية وفتشت السفينة الأخرى التي تحمل سبعة من أفراد الطاقم، من بينهم ستة كانوا يرتدون الزي العسكري. ونقلت السفينة إلى جزيرة "بيك ريونغ" الواقعة على خط المواجهة الغربية للتحقيق.

ويقال إن الكوريين الشماليين السبعة لم يكونوا مسلحين، كما نفوا نيتهم للانشقاق إلى الجنوب وزعموا أن سفينتهم انحرفت بالخطأ إلى المياه الكورية الجنوبية أثناء نقل بعض المواد. ولا يزال من غير المعلوم ما إذا كانت السفينة للاستخدام العسكري أو المدني.

وقد أرسل الجنوب رسالتين إلى الشمال حول الحادث، إحداهما عبر خط الاتصالات التجاري والأخرى عبر خط الاتصالات العسكري، وفقا لهيئة الأركان المشتركة.

المصدر: "يونهاب"