رئيس الوزراء البولندي: وارسو لا تستطيع اتخاذ قرار فيما يتعلق بتسليم أوكرانيا أسلحة هجومية

أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي أن بلاده ليست مستعدة لاتخاذ قرارات بشكل مستقل بشأن توريد أسلحة هجومية إلى أوكرانيا.

وردا على سؤال حول احتمالات إرسال مقاتلات ميغ-29 إلى أوكرانيا، شدد مورافيتسكي على أن بولندا وحلف الناتو ليسا طرفين في الصراع في هذا البلد.

إقرأ المزيد

وقال في مؤتمر صحفي عقب زيارته للمملكة المتحدة والنرويج: "يجب أن يتخذ الناتو قرارات بشأن توريد الأسلحة الهجومية بالإجماع. لذلك نحن مستعدون لنقل جزء من طائراتنا المقاتلة إلى قاعدة رامشتاين في ألمانيا. لكننا لسنا مستعدين لأية خطوات مستقلة، لأننا لسنا طرفا في ذلك الصراع".

وأكد الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق أن أي تدخل في العملية العسكرية الروسية من أي بلد كان، سيعتبر انخراطا في الحرب بما يحمله ذلك من تداعيات على أوروبا والعالم برمته.

المصدر: "تاس"