الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعلن بدء تقديم المنح لـ"بناء السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين"

أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، اليوم الثلاثاء، عن الجولة الأولى من المنح المقدمة من صندوق إسرائيلي فلسطيني جديد لبناء السلام.

والصندوق هو نتيجة لقانون شراكة الشرق الأوسط من أجل السلام، الذي أقره الكونغرس الأمريكي في عام 2020، وخصص 250 مليون دولار من المساعدات المالية الأمريكية لبرامج الحوار الإسرائيلي الفلسطيني ومشاريع تنمية الأعمال الفلسطينية على مدى خمس سنوات.

وأعلنت نائبة مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إيزوبيل كولمان عن أول منحتين خلال مؤتمر صحفي في السفارة الأمريكية في القدس، لكنها لم تكشف عن هويات المستفيدين منها، قائلة إن الولايات المتحدة تريد منحهم الوقت للاستعداد قبل الإعلان عن أنفسهم للجمهور.

وجاء في بيان الوكالة: "المنحة الأولى توفر 3.3 مليون دولار على مدى أربع سنوات لتزويد سيدات الأعمال بالتدريب والتمويل الأولي والتواصل مع مرشدات رائدات الأعمال الناجحات. وستوفر جلسات التدريب والإرشاد فرصا للنساء الفلسطينيات والإسرائيليات لتوسيع شبكات أعمالهن وبناء العلاقات الشخصية التي تساعد على تعزيز قدر أكبر من الأمن والازدهار والحرية".

وأضاف البيان: "المنحة الثانية توفر 2.2 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات لدعم رجال الأعمال الفلسطينيين والإسرائيليين والشركات الصغيرة والمتوسطة. ستجمع المنحة وتدرب الشركات الفلسطينية والإسرائيلية على بناء شراكات وتعزيز أهداف أعمال المشاركين. وسيدعم النشاط كلا من الاتحادات التجارية الفلسطينية والإسرائيلية للاستفادة من شبكات أعمالهم واتصالاتهم الممتدة عبر إسرائيل والضفة الغربية".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"