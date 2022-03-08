غوتيريش: الوضع في أوكرانيا له تداعيات عالمية والبلدان النامية لن تتحمل

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الثلاثاء، إن الوضع الحالي في أوكرانيا له تداعيات على المستوى العالمي، خاصة بالنسبة للبلدان النامية.

وكتب غوتيريش في تغريدة: "ليس للحرب في أوكرانيا تأثير كبير على حياة المدنيين فحسب، بل لها أيضا تداعيات عالمية".

وأضاف: "لا تستطيع البلدان النامية التي تمر بأوضاع عصيبة بالفعل أن تتحمل الارتفاع الصاروخي في أسعار المواد الغذائية والوقود والسلع الأساسية الأخرى".

The war in Ukraine not only has a dramatic impact on the lives of civilians but also has global repercussions.



Developing countries already in dire situations can simply not afford skyrocketing prices of food, fuel and other essential goods. — António Guterres (@antonioguterres) March 8, 2022

المصدر: RT