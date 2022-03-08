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غوتيريش: الوضع في أوكرانيا له تداعيات عالمية والبلدان النامية لن تتحمل

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غوتيريش: الوضع في أوكرانيا له تداعيات عالمية والبلدان النامية لن تتحمل
Globallookpress Liu Qu
أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الثلاثاء، إن الوضع الحالي في أوكرانيا له تداعيات على المستوى العالمي، خاصة بالنسبة للبلدان النامية.

وكتب غوتيريش في تغريدة: "ليس للحرب في أوكرانيا تأثير كبير على حياة المدنيين فحسب، بل لها أيضا تداعيات عالمية".

وأضاف: "لا تستطيع البلدان النامية التي تمر بأوضاع عصيبة بالفعل أن تتحمل الارتفاع الصاروخي في أسعار المواد الغذائية والوقود والسلع الأساسية الأخرى".

المصدر: RT

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