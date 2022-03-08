وكالة "تسنيم": مقتل اثنين من القوات الإيرانية في دمشق

من أضرار العدوان الذي استهدف ريف دمشق أمس ـ فيسبوك

أعلنت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء أن اثنين من القوات الإيرانية "المدافعة عن المراقد المقدسة" قتلا إثر الهجوم الإسرائيلي الأخير على ريف دمشق.

وقالت الوكالة: "خلال هجوم مقاتلات الكيان الصهيوني يوم أمس على ريف دمشق في سوريا، استشهد اثنان من القوات الإيرانية المدافعة عن المراقد المقدسة وهما مرتضى سعيد نجاد، وإحسان كربلائي بور".

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وأشارت الوكالة إلى أن "المقاتلات الصهيونية شنت في مارس 2018 هجماتها على قاعدة " T4 " الجوية في حمص السورية، ما أسفر عن استشهاد عدد من القوات الإيرانية".

المصدر: وكالة "تسنيم"