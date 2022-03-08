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مركز مراقبة وقف إطلاق النار في أوكرانيا: مقتل 26 مدنيا في 20 يوما من التصعيد في دونيتسك

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مركز مراقبة وقف إطلاق النار في أوكرانيا: مقتل 26 مدنيا في 20 يوما من التصعيد في دونيتسك
Gettyimages.ru
استهداف القوات الأوكرانية لمدرسة في دونيتسك
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أعلن المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار واستقرار الوضع في جنوب شرق أوكرانيا، تسجيل خروقات كبيرة من طرف القوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك.

وقال المركز في بيان له إنه خلال 20 يوما من التصعيد في جمهورية دونيتسك، تم تسجيل 921 حادث إطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية، أدت إلى مقتل 26 مدنيا.

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وأضاف: "أطلقت القوات الأوكرانية 11614 مقذوفا في غضون 20 يوما على جمهورية دونيتسك، بما في ذلك 13 صاروخا من منظومة توتشكا يو".

المصدر: "سبوتنيك" 

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