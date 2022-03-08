الشرطة التركية تمنع مسيرة بإسطنبول بمناسبة يوم المرأة (فيديو)

أقامت شرطة مكافحة الشغب في تركيا حواجز وأطلقت الغاز لمنع المتظاهرين من المشاركة في مسيرة بمناسبة يوم المرأة العالمي في وسط إسطنبول، كما تم اعتقال ما لا يقل عن 38 امرأة.

وأطلقت الشرطة الغاز لتفريق المتظاهرين الذين حاولوا اختراق الحواجز وسط ساحة تقسيم، وأغمي على امرأة واحدة على الأقل متأثرة بالغاز. في غضون ذلك، تم اعتقال مجموعة من المتظاهرين أثناء محاولتهم ركوب عبارة عبر مضيق البوسفور للانضمام إلى المسيرة، حسبما ذكرت صحيفة "جهورييت".

ويضغط المتظاهرون في تركيا من أجل اتخاذ تدابير قوية لمنع العنف ضد المرأة من قبل الشركاء السابقين أو أفراد الأسرة. بعد أن قتلت 73 امرأة على الأقل في تركيا منذ بداية العام، وفقا لمنصة "سنوقف قتل الإناث".

I just passed by an international women’s day protest in Istanbul and saw this. pic.twitter.com/THDkLrLjS1 — Tomas Thoren (@TomasThoren) March 8, 2022

ويوم الجمعة الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مجموعة إجراءات تهدف إلى الحد من أعمال العنف ضد النساء، ستؤدي إلى زيادة عقوبة السجن عند ارتكاب أعمال "القتل العمد والإيذاء المتعمد والتعذيب وسوء المعاملة" ضد النساء ورفع الحد الأدنى لعقوبة السجن للجرائم أو التهديدات ضد الأزواج السابقين أو الحاليين.

Female protesters push against police shields as they try to cross as they march to Taksim Square during a rally marking the International Women's Day in Istanbul, Turkey, 08 March 2022. Photo by Sedat Suna/ @epaphotos#epaphotos#8MarchInternationalWomensDaypic.twitter.com/M176F6Wylh — Sedat Suna (@sedatsuna) March 8, 2022

وفي العام الماضي، أعلن أردوغان انسحاب تركيا من اتفاقية منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، المعروفة باسم "اتفاقية اسطنبول"، ما أثار احتجاجات وإدانات دولية. وأكدت الحكومة أنها لا تزال ملتزمة بحماية النساء، على الرغم من انسحابها من المعاهدة.

المصدر: AP