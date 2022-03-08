هيئة BBC تعلن معاودة التغطية باللغة الإنكليزية من روسيا اعتبارا من مساء اليوم الثلاثاء

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية أنها ستعاود تغطيتها باللغة الإنكليزية من روسيا اعتبارا من مساء اليوم الثلاثاء بعد تعليق إثر قانون روسي جديد يفرض السجن بسبب نشر الأخبار الكاذبة.

وقال المدير العام للهيئة البريطانية تيم دايفي بعد أن أعلنت موسكو إقرار تشريع يفرض عقوبات بالسجن على المدانين بتهمة نشر معلومات كاذبة عن الجيش الروسي، إن القانون "سيجرم الصحافة المستقلة"، وزعم بأن الموظفين سيتعرضون للمقاضاة "بمجرد قيامهم بعملهم".

لكن الهيئة قالت في بيان جديد إنها "درست التشريع الجديد على ضوء الحاجة الملحة للقيام بتغطية من داخل روسيا"، مضيفة: "بعد مشاورات متأنّية، قررنا أن نعاود التغطية باللغة الإنكليزية من روسيا هذا المساء (الثلاثاء) بعدما علقت موقتا نهاية الأسبوع الماضي".

وأضافت: "سنروي الجزء الحيوي من الأمور باستقلالية ومن دون تحيز محترمين القواعد التحريرية الصارمة لـBBC"، مؤكدة أن "سلامة موظفينا في روسيا تبقى أوليتنا المطلقة".

المصدر: "أ ف ب"