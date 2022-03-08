إسرائيل تعلن السماح لـ25 ألف "لاجئ أوكراني غير يهودي" بالبقاء فيها

أعلنت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييليت شاكيد، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل ستسمح لـ 25 ألف أوكراني من "غير المؤهلين للهجرة" بالبقاء في البلاد كلاجئين وسط استمرار العملية الروسية.

وقالت شاكيد في مؤتمر صحافي إن "مشاهد الحرب في أوكرانيا والمعاناة التي يعيشها مواطنوها مزعجة ولا يمكن أن نكون غير مبالين"، معلنة أن "إسرائيل ستستضيف مؤقتا 20 ألف مواطن أوكراني كانوا موجودين بالفعل في البلاد قبل اندلاع الحرب، معظمهم بشكل غير قانوني، ولن نتخذ أي إجراء لترحيلهم".

وأوضحت أنه "تمت الموافقة على هجرة إضافية لـ5000 مواطن أوكراني كانوا يلتمسون اللجوء في إسرائيل بعد اندلاع الحرب"، مشيرة إلى أنه "بموجب القواعد الجديدة، سيحصل أي مواطن أوكراني يدخل إسرائيل على تصريح مؤقت للبقاء لمدة 3 أشهر. وإذا لم يتحسن الوضع في أوكرانيا، فسيسمح لهم بالتقدم للعمل محليا".

وكشفت شاكيد أن "الوزارة قررت إلغاء الطلب من اللاجئين بإيداع 10000 شيكل (3000 دولار) عند دخولهم البلاد، لضمان مغادرتهم النهائية"، وبدلا من ذلك، سيطلب من اللاجئين الذين يصلون إلى إسرائيل كجزء من "الحصة الإنسانية" "التوقيع على وثيقة تلزم بمغادرة إسرائيل بمجرد أن يسمح الوضع في أوكرانيا بذلك".

وقالت إنه "بشكل عام، ستستضيف إسرائيل حوالي 25000 لاجئ أوكراني غير يهودي حتى انتهاء الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى حوالي 100000 يهودي متوقع وصولهم من أوكرانيا وروسيا".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"