الدفاع الروسية تعلن استمرار التقدم والسيطرة على 7 بلدات أوكرانية

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف اليوم الثلاثاء عن السيطرة على 7 بلدات أوكرانية وتقدم وحدات من قوات جمهورية دونيتسك الشعبية نحو ماريوبل.

وقال كوناشينكوف: "استمرت قوات جمهورية لوغانسك الشعبية بعملياتها الهجومية، وسيطرت على بلدتين، وفرضت وحدات من قوات جمهورية دونيتسك الشعبية سيطرتها على بلدات أولينوفكا وبولنوي ويوجنودونباسك"، وأضاف أن "وحدات من الجيش الروسي سيطرت أيضا على بلدتين أوكرانيتين".

وتابع: "في مدينة ماريوبول، بعد انتهاء وقف إطلاق النار، تقدمت وحدات من قوات جمهورية دونيتسك 800-900 متر أخرى".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 24 فبراير، إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا ونزع السلاح الأوكراني واجتثاث النازية في أوكرانيا.

المصدر: "تاس"