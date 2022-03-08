الأمير أندرو وفرجينيا جوفري يخطران المحكمة بحسم قضية "الاعتداء الجنسي" بشكل رسمي

قدم محامو الأمير أندرو نجل الملكة إليزابيث الثانية، وفرجينيا جوفري التي تتهمه بالاعتداء الجنسي عليها، إخطارا إلى محكمة بنيويورك لإبلاغها بأن أطراف القضية قد حسموها بشكل رسمي.

وتنص وثائق محكمة المقاطعة الجنوبية بمدنية نيويورك على أن القضية قد رفضت "مع التحيز" وأن "كل طرف" سيتحمل التكاليف والأتعاب الخاصة به. ولا تزال الوثائق تحتاج إلى توقيع القاضي، حتى تغلق القضية بشكل نهائي.

يذكر أن الأمير أندرو وفرجينيا جوفري، توصلا الشهر الماضي إلى تسوية في دعوى الاعتداء الجنسي المرفوعة ضده.

وزعمت جوفري في الدعوى القضائية أن الممول الراحل جيفري إبستين قام بالاتجار بها وأجبرها على ممارسة الجنس مع أصدقائه، بما في ذلك الأمير، وأن أندرو كان على علم بأنها كانت دون السن القانونية (17 عاما) في الولايات المتحدة في ذلك الوقت.

وتزعم أن الأمير اعتدى عليها جنسيا في جزيرة إبستين الخاصة في جزر فيرجن الأمريكية، وفي قصره في مانهاتن وفي منزل صديقته السابقة غيسلين ماكسويل في لندن.

المصدر: abc + RT