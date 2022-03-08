الحزب الحاكم في أوكرانيا يقدم مبادرة حول ضمانات لأمن البلاد بمشاركة روسيا والولايات المتحدة وتركيا

تقدم حزب "خادم الشعب" الحاكم في أوكرانيا الذي ينتمي إليه الرئيس، فلاديمير زيلينسكي، بمبادرة لتوقيع اتفاق حول ضمانات أمنها بمشاركة دول الجوار والولايات المتحدة وتركيا.

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وقال الحزب في بيان أصدره اليوم الثلاثاء: "يجب أن نتحدث عن نقاط دقيقة، عن اتفاق دقيق يمكن أن يضمن الحماية الكاملة في الوقت الذي غير مستعد فيه الناتو للقبول بنا".

وشدد البيان على أنه "لا بد من أن يختلف هذا الاتفاق بشكل مبدئي عن مذكرة بودابيست وأن يشمل خطوات سياسية واقتصادية وعسكرية ملموسة من قبل الدول الضامنة لأمن أوكرانيا".

وتابع الحزب أنه "يمكن أن تصبح الولايات المتحدة وتركيا ودول الجوار" من بين الأطراف الضامنة لأمن أوكرانيا.

كما شدد على أن "روسيا من جانبها يجب أن تسجل قانونيا أنها تعترف بمؤسسات الدولة الأوكرانية وتضمن أنها لن تهدد" أوكرانيا.

وتأتي هذه المبادرة في الوقت الذي تجري فيه روسيا منذ 24 فبراير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وتعمل موسكو وكييف منذ 28 فبراير في إطارة عملية تفاوضية تجري في الأراضي البيلاروسية على تسوية التوتر من خلال حل سياسي.

المصدر: وكالات