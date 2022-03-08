بكين توافق على زيارة للمفوضة السامية لحقوق الإنسان في مايو

تتوجه المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت إلى الصين في مايو، في زيارة منتظرة منذ فترة طويلة إلى هذا البلد الذي يواجه انتقادات تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان.

وقالت باشليه أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف: "يسرني أن أعلن أننا توصلنا أخيرا إلى اتفاق مع الحكومة الصينية من أجل الزيارة"، مشيرة إلى أن فريقها سيتوجه للتحضير للزيارة الشهر المقبل إلى الصين، وخاصة إلى إقليم شينجيانغ.

وأضافت أن فريقها وبكين "بدآ تحضيرات ملموسة للزيارة التي يتوقع أنها ستجري في مايو"، موضحة أن هذه التحضيرات "ستأخذ في الحسبان قيود كوفيد-19".

وجددت باشليت أيضا الإعراب عن "قلقها" بشأن المعاملة التي يتعرض لها "الأفراد الذين يتحدثون علانية عن حقوق الإنسان ويعتبرون منتقدين للسلطات الوطنية أو المحلية"، لافتة إلى أن بعضهم "قُيّدت حريتهم في التنقل، مثل الإقامة الجبرية، أو في بعض الحالات حُكم عليهم بالسجن بتهم جنائية بسبب أنشطتهم".

وأضافت المفوضة السامية: "أثار فريقي عددا من القضايا مع الحكومة (الصينية) و(نحن) نشجع السلطات على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام وحماية حرية التعبير والرأي بشكل كامل".

وطالبت مفوضة الأمم المتحدة منذ سنوات بكين بمنحها إمكان "الوصول بدون عراقيل" الى شينجيانغ لكن لم يتسن القيام بأي زيارة مماثلة حتى الآن.

وترفض بكين أي تحقيق للأمم المتحدة وتعتبر أن أي زيارة إلى المنطقة يجب أن تكون "ودية".

المصدر: "أ ف ب"