لافروف يبحث مع وزير خارجية الفاتيكان الأوضاع في أوكرانيا

أجرى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزير الخارجية للكرسي الرسولي، بييترو بارولين، اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا حول تطورات الأوضاع في أوكرانيا.

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وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان: "في ظل القلق الذي أعرب عنه بارولين من الأوضاع في أوكرانيا، أطلعه لافروف على الموقف الروسي المبدئي حول أسباب وأهداف العملية العسكرية الخاصة المنفذة في أوكرانيا".

وأشار البيان إلى أنه تم "إيلاء اهتمام خاص للقضايا ذات الطابع الإنساني على خلفية النزاع، بما في ذلك الإجراءات الخاصة بحماية السكان المدنيين وتنظيم وتشغيل الممرات الإنسانية وتقديم المساعدة لللاجئين".

وأعرب لافروف وبارولين، حسب البيان، عن أملهما في "أن يتم عقد الجولة الجديدة من المفاوضات بين موسكو وكييف في أسرع وقت ممكن والتوصل إلى اتفاق حول حل القضايا المحورية التي تمثل أساسا للأزمة الأوكرانية بهدف تسويتها ووقف الأعمال القتالية".

المصدر: RT