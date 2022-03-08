وزير الدفاع الروسي ونظيره التركي يبحثان في اتصال هاتفي الوضع في أوكرانيا والتعاون الثنائي

بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ونظيره التركي خلوصي أكار، في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، الوضع في أوكرانيا وكذلك التعاون الثنائي على مستوى وزارتي الدفاع.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان صحفي، إنه بمبادرة من الجانب التركي ناقش الوزيران آخر التطورات على الساحة الأوكرانية والتعاون الثنائي على مستوى وزارتي الدفاع وكذلك القضايا الآنية على المستوى الدولي.

وكان وزيرا خارجية البلدين سيرغي لافروف ومولود تشاووش أوغلو قد بحثا أول أمس في اتصال هاتفي سبل تسوية الأزمة في أوكرانيا.

المصدر: تاس