السيسي يصل إلى السعودية وبن سلمان في استقباله

وصل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى الرياض في إطار زيارة رسمية حيث كان في استقباله ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وذكرت "وكالة أنباء الشرق الأوسط" المصرية الرسمية أن السيسي وصل إلى الرياض في زيارة رسمية سيلتقي خلالها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وبحسب الوكالة، كان الأمير محمد في استقبال السيسي لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

وسبق أن أكدت الرئاسة المصرية أن السيسي توجه إلى الرياض ضمن زيارة "تأتي في إطار عمق العلاقات المصرية السعودية وما يربط بين الدولتين الشقيقتين من علاقات أخوة وتعاون على جميع الأصعدة".

وأضافت أن الرئيس المصري سيبحث في السعودية مع الملك سلمان والأمير محمد "العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، فضلا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي".

المصدر: "وكالة أنباء الشرق الأوسط" + وكالات