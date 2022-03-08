الخارجية الروسية تستدعي السفير الإيرلندي على خلفية حادثة السفارة في دبلن

استدعت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء، السفير الإيرلندي في موسكو لتبلغه احتجاجها على الحادث الذي تعرضت له السفارة الروسية في دبلن.

وقالت الخارجية في بيان على موقعها الإلكتروني: "تم استدعاء السفير الإيرلندي في موسكو برايان ماكلدوف إلى وزارة الخارجية الروسية. وتم إبلاغه باحتجاج شديد على حادثة خرق أمني للسفارة الروسية في دبلن، حيث صدمت شاحنة بوابة السفارة الروسية".

وقالت وزارة الخارجية إن المشاركين في حادثة السفارة الروسية في دبلن استخدموا أساليب إرهابية.

المصدر: نوفوستي