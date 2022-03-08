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رئيسي: الحكومة تتابع المفاوضات النووية بناء على أسس المرشد واتهامنا بنظرة حصرية نحو الشرق غير صحيح

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رئيسي: الحكومة تتابع المفاوضات النووية بناء على أسس المرشد واتهامنا بنظرة حصرية نحو الشرق غير صحيح
AP Office of the Iranian Presidency
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
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أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن "الحكومة الشعبية تتابع المفاوضات النووية بناء على الأسس والأطر التي وضعها المرشد الأعلى، علي خامنئي".

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وفي كلمة له، قال إبراهيم رئيسي: "لم ولن تتراجع الحكومة عن أي من الخطوط الحمراء المعلنة"، مضيفا: "يتهمنا البعض بنظرة حصرية نحو الشرق، ويقولون إن الحكومة تتطلع اليوم إلى الشرق، كما كانت الأنظار معلقة على الغرب في الماضي..هذا غير صحيح".

وتابع رئيسي: "الحكومة تسعى لتطوير العلاقات مع جميع الدول، وخلق توازن في السياسة الخارجية للبلاد".

المصدر: "إيرنا"





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