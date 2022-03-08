رئيسي: الحكومة تتابع المفاوضات النووية بناء على أسس المرشد واتهامنا بنظرة حصرية نحو الشرق غير صحيح

أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن "الحكومة الشعبية تتابع المفاوضات النووية بناء على الأسس والأطر التي وضعها المرشد الأعلى، علي خامنئي".

إقرأ المزيد

وفي كلمة له، قال إبراهيم رئيسي: "لم ولن تتراجع الحكومة عن أي من الخطوط الحمراء المعلنة"، مضيفا: "يتهمنا البعض بنظرة حصرية نحو الشرق، ويقولون إن الحكومة تتطلع اليوم إلى الشرق، كما كانت الأنظار معلقة على الغرب في الماضي..هذا غير صحيح".

وتابع رئيسي: "الحكومة تسعى لتطوير العلاقات مع جميع الدول، وخلق توازن في السياسة الخارجية للبلاد".

المصدر: "إيرنا"









