الرئيس الصيني يحث ماكرون وشولتس على "أقصى درجات ضبط النفس" بشأن أوكرانيا

دعا الرئيس الصيني اليوم إلى "أقصى درجات ضبط النفس" بشأن أوكرانيا، واصفا الأزمة بأنها مقلقة للغاية في قمة بالفيديو مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس.

وخلال المحادثة، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ كلا من فرنسا وألمانيا إلى تقديم دعم مشترك لمحادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، للمساعدة في التغلب على الصعوبات من أجل تحقيق النتائج والسلام.

وشدد الزعيم الصيني على أنه "يجب علينا أن ندعم بشكل مشترك محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، ومساعدة الجانبين في الحفاظ على اتجاه المفاوضات، والتغلب على الصعوبات ومواصلة الحوار لتحقيق النتائج والسلام".

وأضاف الرئيس الصيني شي جين بينغ: "أن الوضع الحالي في أوكرانيا مقلق، وتأسف الصين بشدة لأن نيران الحرب اندلعت مرة أخرى في القارة الأوروبية".

وعقد شي جين بينغ قمة بالفيديو مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، وناقش قادة الدول الثلاث الوضع في أوكرانيا وغيرها من القضايا الدولية.

ولفت الرئيس الصيني إلى أن الصين تؤمن أيضا بضرورة احترام سيادة وسلامة أراضي جميع الدول، وينبغي إيلاء المخاوف الأمنية الاعتبار الواجب، قائلا: "يعتقد الجانب الصيني أنه من الضروري احترام سيادة وسلامة أراضي جميع الدول، والالتزام بالمقاصد والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، والأخذ بجدية المخاوف الأمنية المشروعة لجميع الدول، ودعم جميع الجهود الرامية إلى تعزيز السلام السلمي لحل الازمة ".

وأضاف الزعيم الصيني أن الأولوية في الوضع في أوكرانيا تظل لمنع التصعيد ومنع الوضع من الخروج عن السيطرة: "الأولوية الأولى (في الأزمة الأوكرانية) هي منع تصعيد الموقف والخروج عن السيطرة".

المصدر: تاس





