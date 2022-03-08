في أقل من أسبوعين..الحوثيون يعلنون إسقاط ثالث طائرة تجسس من نوع "سكان إيغل"

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية عن إسقاط طائرة تجسس أمريكية الصنع من نوع "سكان إيغل Scan Eagle" في محافظة حجة.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع: "تمكنت دفاعاتنا الجوية بفضل الله من إسقاط طائرة تجسسية نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أمريكية الصنع، بسلاح مناسب وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية صباح اليوم في أجواء مديرية حرض بمحافظة حجة.

تمكنت دفاعاتنا الجوية بفضل الله من إسقاط طائرة تجسسية نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أمريكية الصنع، بسلاح مناسب وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية صباح اليوم في أجواء مديرية حرض بمحافظة حجة. — العميد يحيى سريع (@army21ye) March 8, 2022

وهذه هي الطائرة الثالثة من هذا النوع، التي يعلن الحوثيون عن إسقاطها في أقل من أسبوعين، حيث تقود السعودية منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

المصدر: RT