الخارجية الروسية: واشنطن بتصرفاتها أوصلت العلاقة مع موسكو إلى نقطة اللاعودة

قال مدير قسم شؤون أمريكا الشمالية في وزارة الخارجية الروسية، ألكسندر دارتشيف، إن الولايات المتحدة من خلال تصرفاتها تسببت في وصول العلاقات مع روسيا إلى نقطة اللاعودة.

وأكد دراتشيف أنه سيتعين على الولايات المتحدة أن تحسب حساب مصالح موسكو ومناطق نفوذها.

وقال في حوار مع وكالة "انترفاكس"، اليوم الثلاثاء: "لقد كانت واشنطن من خلال أعمالها العدائية وتجاهلها المتغطرس للمطالب الروسية بضمانات أمنية ملزمة قانونا، بما في ذلك عدم توسع الناتو، وعدم نشر أسلحة هجومية بالقرب من حدودنا، وإعادة الإمكانات العسكرية للتحالف (الناتو) إلى حالة عام 1997، هي التي أوصلت العلاقات الروسية الأمريكية، في الواقع، إلى نقطة اللاعودة".

وشدد على أن أوكرانيا التي "وضعها حكامها المفلسون في وضع كارثي"، فهي بالنسبة للولايات المتحدة ليست سوى أداة في المواجهة الجيوسياسية مع روسيا.

وقال دارتشيف إنه "من الواضح أن واشنطن ستحتاج إلى وقت لتعتاد على حقيقة أن هيمنتها باتت من الماضي، وعليها أن تحسب حسابا للمصالح الوطنية لروسيا، التي لها مجال نفوذها ومسؤوليتها الخاصة".

المصدر: انترفاكس