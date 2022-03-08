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زيلينسكي يتحدث عن حل ممكن لمسألة القرم ودونيتسك ولوغانسك دون الإفصاح عنه ويؤكد: غير مهتمين بالناتو

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زيلينسكي يتحدث عن حل ممكن لمسألة القرم ودونيتسك ولوغانسك دون الإفصاح عنه ويؤكد: غير مهتمين بالناتو
Globallookpress
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
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قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن لدى كييف "حلا ممكنا"، لمسألة الاعتراف بشبه جزيرة القرم وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وأوضح في مقابلة مع قناة "ABC" الأمريكية أن أوكرانيا "ليست مستعدة للإنذارات" التي توجهها روسيا بشأن قضية التخلي عن إمكانية الانضمام إلى الناتو والاعتراف بشبه جزيرة القرم وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.

وصرح الرئيس الأوكراني بأنه فقد الاهتمام بمسألة انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي، قائلا "أما بالنسبة للناتو، فقد فقدت الاهتمام بهذه المسألة منذ فترة طويلة بعد أن أدركنا أن الناتو غير مستعد لقبول أوكرانيا، فالحلف يخشى التناقضات والمواجهة مع روسيا".

المصدر: نوفوستي

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