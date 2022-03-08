البيت الأبيض: محادثات أمريكية فنزويلية شملت ملف إمدادات الطاقة

أفاد البيت الأبيض، بأن وفدا أمريكيا عقد نهاية الأسبوع مع مسؤولين في الحكومة الفنزويلية في كراكاس، بينهم الرئيس نيكولاس مادورو، محادثات شملت مناقشة إمدادات الطاقة.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين بساكي للصحافيين إن "هدف الرحلة التي قام بها مسؤولون في الإدارة لفنزويلا، هو مناقشة مجموعة من القضايا بما فيها الطاقة وأمن الطاقة".

وأضافت بساكي أن الوفد تطرق أيضا إلى مسألة "صحة ورفاه" عدد من الأمريكيين المحتجزين في البلاد، من بينهم ستة مسؤولين تنفيذيين نفطيين مسجونين منذ العام 2017، لكنها شددت على أن محادثات الطاقة ومصير الموقوفين هما "مساران ومحادثتان منفصلتان".

وأكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الاجتماع في لقاء متلفز مساء أمس، ووصفه بأنه اتسم "بالاحترام والودية الدبلوماسية" دون الخوض في التفاصيل حول القضايا التي تم التطرق إليها.

وقال: "تم ذلك في المكتب الرئاسي. تحدثنا قرابة ساعتين". وأضاف: "بدا لي أنه من المهم جدا أن أكون قادرا وجها لوجه، على مناقشة المواضيع المهمة للغاية بالنسبة إلى فنزويلا".

هذا وفرضت الولايات المتحدة حزمة عقوبات على كراكاس في محاولة لإخراج مادورو من السلطة، من بينها منع فنزويلا منذ العام 2019 من تداول نفطها الخام الذي يمثل 96 في المئة من إيرادات البلاد، في السوق الأمريكية.

من جهتها، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن الزيارة الحالية لمسؤولين كبار في وزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض لكراكاس مرتبطة أيضا على الأرجح باهتمام من واشنطن باستئناف استيراد النفط من فنزويلا بدلا من الكميات التي تشتريها حاليا من روسيا.

المصدر: AFP