أوكرانيا.. ممرات إنسانية في 4 مدن

قالت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا، إيرينا فيريشوك، إن كييف قدمت لموسكو واللجنة الدولية للصليب الأحمر، طرق الممرات الإنسانية من كييف وخاركوف وماريوبول وفولنوفاخا.

وأضافت فيريشوك في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: "لقد أرسلنا أيضا إلى الجانب الروسي والصليب الأحمر الطرق التي سيتم اعتمادها كممرات إنسانية، من فولنوفاخا - زابوروجيه، وماريوبول - زابوروجيه، ومن كييف ومنطقة كييف في اتجاه غرب أوكرانيا، وكذلك من مقاطعة خاركوف في اتجاه غرب أوكرانيا".

ودعت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، روسيا إلى "التنسيق الفوري للاتفاق حول هذه الطرق وإعلام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بذلك وكذلك ضمان وقف دائم لإطلاق النار على هذه الطرق".

المصدر: تاس