وزير الدفاع البريطاني: سندعم بولندا حال قررت تزويد أوكرانيا بمقاتلات "ميغ 29"

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستدعم بولندا في حال اختارت تزويد أوكرانيا بمقاتلات "ميغ 29".

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وفي تصريح لشبكة "سكاي نيوز"، قال: "سندعم قرار بولندا حال أرادت تزويد أوكرانيا بطائرات "ميغ 29" لكن هذا يجب أن يكون اختيارهم".

وأضاف: "يجب أن تتفهم بولندا أن الاختيارات التي ستتخذها لن تساعد أوكرانيا بشكل مباشر فقط، وهو أمر جيد، لكنها قد تضعها أيضا في خط النار المباشر من دول مثل روسيا أو بيلاروس".

ورأى والاس، أن "هذه مسؤولية كبيرة حقا تقع على عاتق رئيس بولندا ووزير الدفاع أيضا".

يأتي هذا التصريح، وسط تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة وبولندا تناقشان مثل هذه الصفقة، حيث تحث الولايات المتحدة بولندا على تزويد أوكرانيا بالطائرات التي تعود إلى الحقبة السوفيتية، مقابل حصولها على مقاتلات أمريكية من طراز "إف-16".



المصدر: "سكاي نيوز"