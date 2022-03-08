 
مباشر

آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في أسبوعها الثاني

أخبار العالم

آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في أسبوعها الثاني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sjt7

يواصل الجيش الروسي عمليته الخاصة في أوكرانيا للأسبوع الثاني، وسط تشديد الدول الغربية عقوباتها الاقتصادية ضد موسكو، وزيادة الدعم العسكري للسلطات الأوكرانية.

ميدانيا..

ردود الفعل..

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا