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وزير الخارجية الأوكراني يهاجم "إلعال" الإسرائيلية بشدة والشركة ترد

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وزير الخارجية الأوكراني يهاجم
AP Olivier Douliery / Source:Pool AFP
وزير الخارجية الأوكرانية، ديمتري كوليبا
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هاجم وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليبا، شركة "إلعال" الإسرائيلية بشدة بسبب حصولها على ما قال إنها دفعات عبر النظام المصرفي الروسي "مير".

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وبحسب ما زعم ديمتري كوليبا، فإن الشركة الإسرائيلية تحصل على دفعات في النظام المصرفي الروسي "مير"، والتي برأيه تستهدف تجاوز العقوبات التي فرضت على روسيا بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 

وعلى حسابه في "تويتر"، قال: "هناك من يريد كسب المال الغارق بدماء أوكرانيا..هذا ليس أخلاقي وهذه ضربة للعلاقات بين إسرائيل وأوكرانيا". 

من جهتها، ردت شركة "العال" على تصريحات وزير الخارجية الأوكراني حول استخدام بطاقات الائتمان "مير"، مشيرة إلى أنه "تم حظرها من 28 فبراير"، وأوضحت قائلة :"نأسف على أنه لم يتم إجراء فحص بسيط معنا قبل هذا النشر الخاطئ، لأن الحقائق مختلفة تماما". 

وشددت "إلعال" على أن "الشركة تعمل بتنسيق كامل مع الحكومة الإسرائيلية، وأنه على مدار الأزمة قامت الشركة بإنقاذ آلاف الإسرائيليين اليهود والأجانب من كييف، وكانت الشركة الأخيرة التي قامت بتسيير رحلات إلى أوكرانيا، ومع إغلاق المجال الجوي، شركة "إلعال" قامت بنقل مئات الأطنان من المعدات الإنسانية والطبية لأوكرانيا، أنقذت الأيتام واللاجئين واهتمت بإعادتهم إلى البلاد".

وأشارت الشركة الإسرائيلية إلى أنها "تقوم بتسيير رحلات إلى روسيا بطلب من الحكومة الإسرائيلية وبتأمين خاص تمت المصادقة عليه من قبل الحكومة الإسرائيلية ولجنة المالية"، مضيفة: "سنواصل وننقذ الإسرائيليين واليهود من روسيا ما دام الأمر ممكنا". 

المصدر: "I24"

 

 

 

 

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