رئيس أوكرانيا السابق يخاطب زيلينسكي: يجب أن تتوقف عن إراقة الدماء وتتوصل إلى اتفاق سلام

ناشد الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش الرئيس الحالي فلاديمير زيلينسكي بمطالبته بـ "وقف إراقة الدماء بأي ثمن والتوصل إلى اتفاق سلام".

وقال يانوكوفيتش في بيان: "أفهم جيدا أن لديك العديد من المستشارين، لكنك شخصيا ملزم بوقف إراقة الدماء بأي ثمن والتوصل إلى اتفاق سلام. هذا ما هو متوقع منك في أوكرانيا ودونباس وروسيا".

وأضاف يانوكوفيتش أن الشعب الأوكراني وشركاء كييف في الغرب سيكونون ممتنين لمثل هذه الخطوة.

وتابع قائلا: "أريد مناشدة فلاديمير زيلينسكي بطريقة رئاسية وحتى أبوية. فلاديمير ألكساندروفيتش، ربما تحلم بأن تصبح بطلا حقيقيا! لكن البطولة ليست بالمفاخرة، ولا تكون (البطولة) بالقتال حتى آخر أوكراني. إنه في الحقيقة بالتضحية.. بتخطي الكبرياء والطموحات من أجل إنقاذ حياة الناس".

وأشار إلى أنه يتابع "بألم ما يحدث الآن في وطنه، ويتعاطف بشدة مع المعاناة التي يجبر الأوكرانيون على تحملها". وشدد في الوقت نفسه على أنه "في أي مأساة توجد لحظة لا يزال من الممكن وقفها"، مضيفا: "منذ يومك الأول، وعدت بوقف الحرب في أوكرانيا، ولهذا ساندتك كل أوكرانيا. يمكنك أن تصبح رئيسا للعالم، لكن، للأسف، لم يحدث هذا".

المصدر: نوفوستي