إيران: وقعنا 45 اتفاقية نفطية خلال الأشهر الماضية "لإجهاض الحظر"

أفاد مسؤول إيراني، بأن الحكومة وقعت في غضون الأشهر الستة الماضية، 45 اتفاقية نفطية بقيمة 15.6 مليار دولار، في سياق "إجهاض نتائج الحظر".

وخلال مراسم تكريم عوائل الضحايا والمصابين لدى الشركة الوطنية لتكرير وتوزيع المنتجات النفطية، أشاد نائب الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية سيد محمد حسيني، بـ"الدور البارز الذي قام به العاملون في شركة تكرير وتوزيع المنتجات النفطية الإيرانية، لانتصار الثورة الإسلامية ومواجهة النظام البهلوي البائد".

وأشار حسيني إلى "خطة البلاد في سياق الالتفاف على الحظر"، مؤكدا أن "كافة المؤشرات توحي بإحراز تقدم، وأن المسؤولين لم يجعلوا قضايا البلاد مرهونة بنتائج المفاوضات على الملف النووي".

وقال: "نحن لم ولن نؤجل برامجنا، بل سنواصل العمل على إحباط الحظر، والمفاوضات بطبيعة الحال قائمة في محلها".

المصدر: "فارس"