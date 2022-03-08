تقرير عبري: إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 3 مسيرات في السنوات الخمس الأخيرة

أفادت قناة "I24 NEWS"العبرية بأنه خلال الخمس سنوات الأخيرة، "أرسلت إيران باتجاه إسرائيل 3 طائرات بدون طيار".

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وفي تقرير لمراسلها عنبار ماتياس، أوضحت "I24" أن "إيران تمكنت من تطوير قدراتها العسكرية في ما يتعلق بالمسيرات التي فرضت نفسها بشكل كاسح على الترسانة الإيرانية".

وأضاف التقرير: "أصبحت الطائرات بدون طيار مفهوما عسكريا لإيران، وبمثابة "جائحة" حقيقية، مقرونة بتقنيات متقدمة يتم تطويرها من قبل الحرس الثوري والفرقة الجوية للجيش الإيراني.. هناك الآن مرونة في الإنتاج والتشغيل مع الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز".

هذا وكشف التقرير أنه "تم اعتراض الطائرات بدون طيار التي تم توجيهها باتجاه إسرائيل، وتحديدا غزة، بعد 25 دقيقة من الإقلاع"، مضيفا: "خلال خمس سنوات من عام 2017 إلى عام 2022 أرسلت إيران باتجاه إسرائيل 3 طائرات بدون طيار".

وأوضحت القناة في تقرير مراسلها قائلة: "حالما يتم تطوير الطائرات بدون طيار، تنتقل مسؤولية تفعيلها إلى الشبكة التي تستخدمها، لذلك يكون لكل وكيل قاعدته للطائرات بدون طيار ويتناوب على إنتاج الأجهزة، وهذا يوفر لإيران الغطاء فهي لا تلام مباشرة وإنما يقع اللوم على الضربات الإيرانية والحوثيين".

كما لفتت "I24" إلى أنه "في عام 2021، تم إرسال طائرة مسيرة من العراق، من قبل الميليشيات الموالية لإيران"، خلال الحرب الإسرائيلية الفلسطينية.

والأحد، كشف الجيش الإسرائيلي عن عملية اعترض فيها سلاح الجو الإسرائيلي طائرتين بدون طيار تم إطلاقهما من إيران باتجاه قطاع غزة وعلى متنهما عتاد عسكري، موضحا أن الحادث وقع منذ حوالي عام ولم يسمح بنشر المعلومة إلا أمس.

المصدر: "I24"