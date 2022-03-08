رئيس وفد التفاوض الروسي: الجيش الأوكراني أفشل إجلاء المدنيين لاستخدامهم دروعا بشرية

قال رئيس وفد التفاوض الروسي، فلاديمير ميدينسكي، إن روسيا جهزت 400 حافلة لإجلاء المدنيين عبر الممرات الإنسانية، لكن الجيش الأوكراني لم يسمح لهم بالخروج ويستخدمهم كدروع بشرية.

وأوضح ميدينسكي في تصريح صحفي أن عمليات إجلاء المدنيين فشلت بسبب الجيش الأوكراني الذي يبدو أن السلطات في كييف فقدت السيطرة عليه، وبات يستخدم المدنيين كدروع بشرية.

وأكد أنه على الرغم من ذلك، ستواصل روسيا إبقاء الممرات مفتوحة لعدة ساعات في اليوم والالتزام بوقف إطلاق النار، الذي لا تطبقه أوكرانيا، من أجل السماح للمدنيين بالخروج.

وأعرب رئيس وفد التفاوض الروسي عن أمله في التوصل لحل مع كييف للاعتراف بشبه جزيرة القرم وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وقال ميدينسكي، إن توقعات موسكو من الجولة الثالثة للعملية التفاوضية لم تتحقق لكن الاجتماعات ستستمر.

المصدر: RT



