واشنطن تدعو بيونغ يانغ إلى وقف عمليات الإطلاق الصاروخي والانخراط في الحوار

دعت واشنطن، اليوم الثلاثاء بيونغ يانغ، إلى وقف عمليات الإطلاق الصاروخي، معتبرة أنها "استفزازات لا داعي لها".

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وحث المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، كوريا الشمالية على "الانخراط في الحوار لإيجاد حل تفاوضي".

وردا على سؤال حول التجارب الصاروخية الشمالية الأخيرة التي تدعي بيونغ يانغ أنها تهدف إلى تطوير قمر استطلاع صناعي، قال: "ما زالت هذه استفزازات لا داعي لها في هذا الوقت".

وأضاف: "نحث بيونغ يانغ على وقف إطلاق الصواريخ وهذه الأعمال الاستفزازية والإشارة إلى أنها على استعداد للجلوس، مثلنا، بلا شروط مسبقة لإيجاد طريق تفاوضي للمضي قدما، ومسار دبلوماسي لتقليل التوترات في شبه الجزيرة الكورية".

وقد نددت الخارجية الأمريكية في وقت سابق بإطلاق كوريا الشمالية الصاروخي، ووصفته بأنه يمثل انتهاكا للعديد من قرارات مجلس الأمن.

المصدر: "يونهاب"