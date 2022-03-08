كييف تدعو الدول الغربية لمزيد من الدعم الاقتصادي والعسكري

دعا وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا الدول الغربية إلى تقديم وبذل المزيد من أجل مساعدة أوكرانيا ودعمها عسكريا واقتصاديا.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، يأمل وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا أن تزود الدول الغربية كييف بالطائرات وأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ، قائلا: "نحن بحاجة للطيران. نحتاج لأنظمة فعالة مضادة للطائرات والصواريخ".

كما يأمل كوليبا أن تتخذ سلطات الدول الغربية عدة إجراءات إضافية ضد روسيا في المجال الاقتصادي. وبحسب قوله: "يجب فصل سبيربنك عن سويفت، على الدول أن تكف عن شراء النفط الروسي، ويجب منع السفن الروسية من دخول الموانئ". ويعول الوزير على "العزلة الكاملة" لروسيا، واستبعادها من المنظمات الدولية، وكذلك "توسيع نطاق المقاطعة والحظر" على الأحداث الثقافية والرياضية الروسية.

وتابع كوليبا قائلا: "نحن بحاجة إلى مزيد من الدعم. تحتاج روسيا إلى مواجهة عقوبات أكثر صرامة.. ستحتاج أوكرانيا إلى تعهدات بالمحافظة على التدفق المستمر للأسلحة الضرورية لها.. وسيحتاج شعبنا إلى مساعدة مالية للمدنيين المتضررين".

المصدر: تاس