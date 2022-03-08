مسؤول أممي ينفي معرفته بالجهة التي تمنع المدنيين الأوكرانيين من الخروج عبر الممرات الأمنة

قال نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، للصحفيين إنه لا يعرف أي جانب يمنع المدنيين من المغادرة بأمان عبر الممرات الإنسانية في أوكرانيا.

إقرأ المزيد

وأضاف غريفيث ردا على سؤال صحفي: "لا أستطيع الإجابة. لا أعرف من الذي يقوم بذلك، وهذه ليست مسؤوليتي. مهمتي هي محاولة جعلها (الممرات الإنسانية ) تعمل".

وبحسب لجنة التحقيق التابعة لروسيا، تمنع السلطات الأوكرانية والجيش الأوكراني خروج المدنيين والمواطنين الأجانب عبر الممرات الإنسانية.

من جهتها أعربت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك أمس عن رفضها إجلاء المدنيين إلى روسيا عبر الممرات الإنسانية.

وأعلن الجيش الروسي أمس الاثنين عن فتح 6 ممرات إنسانية لخروج المدنيين وتطبيق "نظام تهدئة"، مشيرا إلى سقوط ضحايا جراء استخدام القوميين الأوكرانيين في مدينة ماريوبول المدنيين "دروعا بشرية".

المصدر: نوفوستي