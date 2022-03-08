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تضارب الأنباء حول سير مفاوضات فيينا بعد توجه باقري كني إلى طهران على وجه السرعة

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تضارب الأنباء حول سير مفاوضات فيينا بعد توجه باقري كني إلى طهران على وجه السرعة
Globallookpress
رئيس الوفد الإيراني بمفاوضات فيينا علي باقري كني
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تضاربت الأنباء حول سير مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي مع إيران بعد توجه رئيس الوفد الإيراني المفاوض علي باقري كني إلى طهران لإجراء مشاورات.

وقال مصدر مقرب من الفريق الإيراني المفاوض لوكالة "إرنا" إن "القرارات السياسية من قبل جميع أطراف التفاوض وكذلك أمريكا هي ما تحتاجه مفاوضات فيينا للوصول إلى حصيلة نهائية".

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وأضاف أن "اجتماعات الخبراء والاجتماعات غير الرسمية عقدت دوما، وستعقد لاحقا أيضا، بين إيران وسائر أطراف التفاوض بصورة ثنائية أو متعددة الأطراف".

وتابع أن باقري كني "سيعود إلى طهران في زيارة قصيرة في إطار المشاورات الطبيعية خلال مفاوضات فيينا بين إيران ومجموعة 4+1".

وما زالت جلسات الخبراء والمشاورات غير الرسمية في فيينا مستمرة بين الوفود المشاركة.

وحذر دبلوماسيون غربيون من تعثر المحادثات، وقالت مصادر إن الاتفاق النووي في خطر إذا لم يتم اتخاذ قرارات في طهران وواشنطن.

وشدد المنسق الأوروبي للمحادثات مع إيران، إنريكي مورا، على أنه يجب اتخاذ قرارات سياسية في غضون أيام لإتمام المحادثات.

المصدر: "إرنا" +  وكالات

 

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