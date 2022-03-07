دونيتسك الشعبية: قواتنا وصلت إلى حدود مقاطعة زاباروجيا

أفاد إدوارد باسورين نائب قائد قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الاثنين، بأن قوات الجمهورية وصلت إلى حدود مقاطعة زاباروجيا بأوكرانيا.

وقال في حديثه للصحفيين إنه "في سياق العمليات الهجومية الناجحة، وصلت وحدات من قوات جمهورية دونيتسك الشعبية إلى حدود منطقة زاباروجيا".

وأضاف أن قوات الجمهورية "فرضت سيطرتها على بلدات آزوف وروزوفكا وميرنوي".

وذكر أنه منذ بداية يوم الاثنين "أطلق العدو النار 26 مرة على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية باستخدام أنظمة صواريخ غراد، ومدفعية، وقذائف هاون".

المصدر: RT