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البيت الأبيض: واشنطن لن تعترض على تزويد بولندا لأوكرانيا بالمقاتلات السوفييتية

أخبار العالم

البيت الأبيض: واشنطن لن تعترض على تزويد بولندا لأوكرانيا بالمقاتلات السوفييتية
AP Patrick Semansky
المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي
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أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن الولايات المتحدة لن تعترض على تزويد بولندا لأوكرانيا بالمقاتلات السوفييتية.

وقالت بساكي في مؤتمر صحفي: "نحن نعمل مع بولندا بشأن هذه القضية ونتشاور في هذا الشأن مع بقية حلفائنا في الناتو".

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وأضافت: "هذا قرار سيادي ستتخذه بولندا. وليس لدينا اعتراض على تزيد بولندا لأوكرانيا بالمقاتلات"، مشيرة إلى أن هناك "عددا من الصعوبات العملية" فيما يتعلق بكيفية إيصال هذه المعدات العسكرية إلى أوكرانيا.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي سابقا أن "بولندا لن ترسل طائراتها المقاتلة إلى أوكرانيا، ولن تسمح باستخدام مطاراتها" في النزاع.

ومن ناحيته أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أي تدخل في العملية العسكرية الروسية من أي بلد كان، سيعتبر انخراطا في الحرب.

المصدر: "تاس"

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