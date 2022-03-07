الأمم المتحدة: القتيلان والجرحى بالهجوم على قواتنا لحفظ السلام في مالي مصريون

ذكرت الأمم المتحدة أن القتيلين والمصابين من قوات حفظ السلام في مالي، بانفجار عبوة ناسفة اليوم الاثنين وسط البلاد، جميعهم من الجنسية المصرية.

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وأكدت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما"، في بيان، مقتل اثنين من قوات حفظة السلام وإصابة 4 آخرين نتيجة انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع شمال موبتي وسط البلاد صباح الاثنين.

وأوضحت البعثة أن قافلة لوجستية تابعة لها كانت في طريقها إلى تمبكتو، عندما انفجرت العبوة الناسفة، وأشارت إلى أن القتيلين والجرحى مصريون.

وقدمت الأمم المتحدة التعازي إلى الحكومة المصرية، وكذلك لأسر وزملاء الجنديين القتيلين، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وحذرت البعثة من أن الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي.

وأعلنت البعثة الأممية عن مقتل 2 وإصابة 4 من عناصر قواتها لحفظ السلام بانفجار عبوة ناسفة وسط مالي.

المصدر: RT