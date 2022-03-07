أستراليا تعتزم بناء قاعدة بحرية جديدة قبالة ساحلها الشرقي

تعتزم أستراليا بناء قاعدة بحرية جديدة قبالة ساحلها الشرقي، والتي يمكن أن تزود الغواصات النووية الأمريكية بالإمدادات والصيانة وتعزز الدفاعات الإقليمية ضد الصين، حسب صحيفة The Hill.

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الاثنين، أنه من بين 19 موقعا تم استعراضها لتحديد موقع القاعدة الجديدة، تم تضييق الخيارات إلى ثلاثة بما في ذلك بريسبان ونيوكاسل وبورت كيمبلا، مبينا أن جميع المواقع الثلاثة المحتملة على مقربة من البنية التحتية اللازمة لدعم الغواصات واستيعاب القوى العاملة المتزايدة.

وقال إنه تم تخصيص أكثر من 7.4 مليار دولار للبنية التحتية والمرافق التي ستكون أول قاعدة غواصات كاملة في البلاد على الساحل الشرقي، مشيرا إلى أن "إنشاء قاعدة الغواصات الثانية على ساحلنا الشرقي سيعزز قدرتنا الرادعة الاستراتيجية، مع مزايا كبيرة في مجالات العمليات والتدريب والأفراد والصناعية".

وستكون القاعدة الجديدة في نهاية المطاف موطنا للغواصات النووية التي تخطط البلاد للحصول عليها عبر AUKUS، وهو تحالف عسكري بين أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

المصدر: The Hill