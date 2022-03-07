شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يترشح لولاية ثانية، في أول تجمع انتخابي له على ضرورة احترام روسيا وشعبها.

وقال الرئيس الفرنسي في لقاء جمعه مع الناخبين في بلدة بويسي في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس: "من الضروري مواصلة الحوار بين القادة، حتى مع وجود الخلافات، لأنه في يوم من الأيام ينبغي العودة إلى طاولة المفاوضات".

وأضاف ماكرون: "يجب دائما معاملة روسيا والشعب الروسي باحترام". ودعا في الوقت نفسه إلى "بذل كل الجهود لتجنب تصعيد وتوسع الأعمال القتالية في أوكرانيا".

المصدر: "تاس"