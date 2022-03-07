وسائل إعلام: السفيرة البريطانية غادرت أوكرانيا لأسباب أمنية
Globallookpress Yuliia Ovsyannikova
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غادرت السفيرة البريطانية لدى كييف ميليندا سيمونز أوكرانيا بسبب تفاقم الوضع الأمني في البلاد، حسبما أوردت قناة "سكاي نيوز" التلفزيونية اليوم الاثنين.
وذكرت القناة أن وزيرة خارجية المملكة المتحدة إليزابيث تراس أكدت مغادرة سيمونز.
وفي وقت سابق تم إجلاء موظفي السفارة البريطانية من العاصمة كييف إلى مدينة لفوف غربي أوكرانيا، فيما أفادت البعثة الدبلوماسية بتوقفها عن تقديم خدمات قنصلية شخصية وسط الظروف الأمنية المتدهورة في البلاد.
المصدر: "نوفوستي"