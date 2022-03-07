طهران تعلن دعمها حلا سياسيا في أوكرانيا

أعلنت طهران أنها تدعم الحل السياسي في أوكرانيا والمبادرة السياسية لوقف الحرب، وأنها مستعدة للمساعدة في دفع هذه العملية إلى الأمام.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، والروسي سيرغي لافروف، بحثا فيه مستجدات مفاوضات فيينا والتطورات في أوكرانيا.

وقال عبد اللهيان إن بلاده "تعارض الحرب وفرض العقوبات ولا ينبغي أن يتأثر تعاوننا مع روسيا أو أي دولة بأجواء العقوبات"، وأكد أن طهران تدعم الحل السياسي في أوكرانيا والمبادرة السياسية لوقف الحرب"، وأنها مستعدة للمساعدة في دفع هذه العملية إلى الأمام.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن الخارجية الإيرانية أن لافروف أكد لعبد اللهيان دعم موسكو "لمطالب إيران العقلانية في مفاوضات فيينا"، كما شدد على أهمية رفع العقوبات عن بلاده بشكل كامل.

المصدر: "سبوتنيك"