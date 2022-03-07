إسرائيل تنتقد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتتعهد باستقبال مئات الآلاف من اليهود اللاجئين

انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد العملية العسكرية الخاصة التي يقودها الجيش الروسي في أوكرانيا لنزع السلاح وتخليص البلاد من النازيين، قائلا إنها "حرب وحشية وغير ضرورية".

وجاء ذلك في بيان خاص عقب لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في لاتفيا.

وقال لابيد إن "النظام العالمي يتغير أمام أعيننا ونحن في لحظة تاريخية"، قبل أن يضيف متسائلا "في أي اتجاه ستتجه الإنسانية: نحو العنف، والحرب، والعودة إلى الصراع بين الكتل؟ أم نحو السلام والازدهار والقدرة على العمل معا لتحقيق أهداف مشتركة؟".

وأضاف أن "إسرائيل تساعد في جهود الوساطة مع ألمانيا وفرنسا"، لكنها "تواصل إدانة الغزو الروسي، فلا يوجد مبرر لانتهاك السيادة الأوكرانية وقتل المدنيين الأبرياء" على حد قوله.

وأشار إلى أن "جهودنا في الوساطة تتم بالتنسيق الكامل مع واشنطن، والولايات المتحدة هي أعظم وأوثق حليف لنا. نشاركهم القيم والرؤية الإستراتيجية فيما يتعلق بالخطوات المطلوبة".

وتابع "ستشارك إسرائيل في الجهود الدولية لمساعدة اللاجئين من أوكرانيا، وستستوعب أيضا اللاجئين غير اليهود كبادرة إنسانية. لكن جهدنا الرئيسي هو جلب عشرات وربما مئات الآلاف من اليهود إلى إسرائيل".

وختم لابيد بالقول إن "هذه الحرب تذكير لدولة إسرائيل: لدينا أصدقاء، ولدينا حلفاء، لكن أمننا يجب أن يكون دائما في أيدينا فقط. ما يبقينا على قيد الحياة في عالم خطير هو حقيقة أن لدينا جيشا. جيش قوي وذكي. جيش يحمي دولة إسرائيل".

المصدر: RT