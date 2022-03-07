السفارة الروسية في دبلن بعد تحطيم شاحنة لأبوابها: الشرطة الأيرلندية وقفت مكتوفة الأيدي

قال ممثل السفارة الروسية في العاصمة الإيرلندية دبلن أن رجلا مجهولا حطم بوابات السفارة الروسية في دبلن بصدم شاحنته بها.

وحسب الدبلوماسي الروسي، فقد تم اعتقال سائق الشاحنة وتحقق الشرطة في الحادث، ومازال سبب الحادث مجهولا. وحسب المعلومات الأولية، لم تقع إصابات. وأغلقت الشرطة الشوارع المجاورة لأسباب أمنية.

وطالبت السفارة الروسية في إيرلندا سلطات البلاد بضمان سلامة الدبلوماسيين وعائلاتهم بعد حادث اصطدام الشاحنة بأبواب السفارة في دبلن يوم الاثنين.

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وقالت السفارة في بيان إن الشرطة الإيرلندية وقفت مكتوفة الأيدي عندما صدمت الشاحنة البوابة، لكن السائق محتجز الآن.

وقالت السفارة: "وقع الحادث في حضور عناصر الشرطة الأيرلندية الذين كانوا يقفون في مكان قريب ولم يفعلوا شيئا. وحسب معلوماتنا، فقد تم اعتقال سائق الشاحنة وتوجيه التهم إليه. تدين السفارة بشدة هذا العمل الإجرامي ضد بعثة دبلوماسية سلمية".

وقال المتحدث باسم السفارة نيكيتا إساكين: "يعتبر هذا الحادث انتهاكا واضحا وصارخا للمادة 22 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. والسفارة على اتصال بوزارة الخارجية الإيرلندية، وتطالب السلطات الإيرلندية باتخاذ تدابير شاملة لضمان سلامة الموظفين وعائلاتهم".

المصدر: "تاس"