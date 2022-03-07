البنتاغون يعلن قراره نشر 500 عسكري أمريكي إضافي في أوروبا

أعلن البنتاغون اليوم الاثنين أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمر بإرسال 500 عسكري إلى أوروبا، لينضموا إلى نحو 100 ألف عسكري أمريكي موجودين هناك حاليا.

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وقال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع الأمريكية إن "رئيس البنتاغون أمر نهاية الأسبوع الماضي بنشر حوالي 500 عسكري إضافي في أوروبا".

وفي تطرقه إلى التطورات في أوكرانيا، كشف المسؤول أن البنتاغون لا يرى مؤشرات في الوقت الحالي على تخطيط روسيا لإرسال مزيد من القوات إلى هناك، مشيرا إلى أن روسيا تتفوق على أوكرانيا من حيث تعداد جيشها وقوته النارية.

المصدر: "نوفوستي"