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عبد اللهيان: لن نسمح بأي تأثير خارجي على مصالحنا الوطنية في المفاوضات

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عبد اللهيان: لن نسمح بأي تأثير خارجي على مصالحنا الوطنية في المفاوضات
Globallookpress
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
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أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التزام "الخطوط الحمراء" في مفاوضات فيينا، مشددا على أن طهران "لن تسمح لأي عنصر خارجي بالتأثير على مصالحها في المفاوضات".

وفي تصريح خلال حضوره اجتماعا للجنة المواءمة بالبرلمان الإيراني، قال عبد اللهيان إن  بلاده ترحب بالتوصل إلى اتفاق جيد ورصين في مفاوضات فيينا حول برنامجها النووي.

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وشدد "عزم طهران في مجال التزام الخطوط الحمراء المحددة وخاصة الضمانات الاقتصادية المؤثرة وتحقيق الحد الأقصى لمصالح البلاد".

وأضاف: "إننا وضمن ثباتنا في حفظ والتزام الخطوط الحمراء، سوف لن نسمح لأي عنصر خارجي بالتأثير على مصالح البلاد الوطنية في مفاوضات فيينا لرفع الحظر".

 

المصدر: "فارس"

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