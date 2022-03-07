برلماني إيراني: توصلنا إلى توافق شفهي حول معظم القضايا في مفاوضات فيينا

قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إن هناك توافقا حول معظم القضايا في مفاوضات فيينا، وتبقت ست أو سبع عقوبات محل خلاف.

وأعلن المتحدث محمود عباس زاده مشكيني، أن المباحثات حول ملف بلاده النووي شهدت تقاربا في وجهات نظر أطراف التفاوض، حول بعض العقوبات المفروضة على إيران، مثل مبيعات النفط ، والتبادلات المالية ، والشحن وغيرها.

وأضاف أن المفاوضين توصلوا إلى أرضية مشتركة، واتفاق شفهي حول معظم القضايا، إلا أنه ما زالت هناك ست إلى سبع عقوبات ما زالت محل خلاف".

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وأكد البرلماني الإيراني أن بلاده "لن توافق على اتفاق سيئ قبل أن يتم حل تلك القضايا، وإن طال أمد التفاوض لشهر آخر، فلا نمانع ذلك حتى يتم الانتهاء من القضايا المذكورة".

وأشار إلى أن "الأطراف الغربية لديها مخاوف في مجال الأنشطة النووية الإيرانية، وسنعمل على معالجتها في إطار اتفاق الضمانات حتى التوصل للشفافية بشأنها".

المصدر: موقع "انتخاب" الإيراني