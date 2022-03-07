طعن شرطيين إسرائيليين في القدس ومقتل المنفذ

أفاد موقع "والا" الإسرائيلي، بأن شرطيين إسرائيليين تعرضا لعملية طعن في سوق القطانين بالبلدة القديمة في القدس، مما أدى إلى إصابتهما بجروح متوسطة ومقتل المنفذ.

وقال الموقع أن منفذ العملية "وصل إلى مكان الحادث مسلحا بسكين وقام بطعن رجال الشرطة الذين ردوا بإطلاق النار عليه وقاموا بتحييده"، مشيرا إلى أنه تم قطع الطريق المؤدي إلى مكان الحادث.

Initial reports of a stabbing on the Temple Mount in Jerusalem's Old City. No immediate comment from police on the matter. pic.twitter.com/ffmsLayETR — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 7, 2022

المصدر: "والا"