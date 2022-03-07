الجيش الإسرائيلي ينشر لقطات لاعتراض طائرتين إيرانيتين دون طيار كانتا محملتين بالسلاح (صور وفيديو)

نشر الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين صورا ومقطع فيديو لطائرتين إيرانيتين بدون طيار نجح في اعتراضهما منذ نحو عام قبل اختراقهما المجال الجوي الإسرائيلي.

ووفق بيان للجيش الإسرائيلي، فإن إحدى الطائرات أسقطت في مارس 2021، بعد أن اعترضتها وفجرتها قبل طائرات F35، في حين أن أخرى تم إسقاطها خلال الحرب الإسرائيلية على غزة في مايو الماضي.

נשאו נשק למחבלים ביו"ש, מסוגלים לטוס 3,000 ק"מ: פרטים חדשים על יירוט המל"טים האיראניים | תיעוד ההפלהhttps://t.co/xgbLQ3jBgq@roysharon11@ela1949pic.twitter.com/qLaub4gyVE — כאן חדשות (@kann_news) March 7, 2022





وكان الجيش الإسرائيلي أوضح أن "عملية اعتراض المسيرتين الإيرانيتين تمت في سماء المنطقة بتنسيق مع دول مجاورة وبذلك تم إحباط اختراقها المجال الجوي الإسرائيلي".

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وأضاف أن "الطائرتين المسيرتين كانتا تحت مراقبة أنظمة التعقب الإسرائيلية طيلة فترة تحليقهما".

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية